Binnenkijken in het huis van 425 miljoen dat zelfs Jennifer Aniston te groot vindt

Een slordige 425 miljoen euro, zoveel moet je neertellen als je eigenaar wil worden van een immense villa in de peperdure buurt Bel-Air in Los Angeles. Als het op de markt wordt gebracht eenmaal het is afgewerkt, wordt het meteen ook het duurste huis van de VS. Maar daar krijg je wel wat voor in de plaats.

Een cinemazaal met plaats voor veertig toeschouwers, een bowling met vier banen, vijf zwembaden, een eigen nachtclub en een casino en een gigantisch aquarium dat wordt verlicht door veelkleurige kwallen. Of wat dacht je van liefst 30 slaapkamers en 20 badkamers, een waterval en een landingsplatform voor helikopters. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is terug te vinden in 'The One', een enorme villa die momenteel nog wordt afgewerkt en volgend jaar op de markt zal worden gebracht voor 500 miljoen dollar, omgerekend goed voor zo'n 425 miljoen euro.

Projectontwikkelaar Nile Niami denkt in elk geval dat het vlot van de hand zal gaan. "Er zijn heel wat mensen met heel veel geld en dit huis is uniek. Zij willen graag iets dat anderen niet hebben." Wie net iets minder blij is met de komst van het huis is Jennifer Aniston die net zoals Beyoncé in dezelfde wijk een eigendom heeft. In 2015 schreef zij een brief naar een betrokken bouwbedrijf om over het nieuwe pand te klagen. Volgens haar zou het enorme bouwwerk bezwaarlijk een huis genoemd kunnen worden en is het dus een verstoring van de bouwcode die er geldt. Al lijkt het er niet op dat haar klacht enige zoden aan de dijk heeft gebracht.