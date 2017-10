Hollywood staat op zijn kop: dekten topacteurs seksschandaal toe?

Het schandaal rond filmproducent Harvey Weinstein neemt steeds grotere proporties aan. Topacteurs Russell Crowe en Matt Damon zouden een artikel over seksuele intimidatie door Weinstein meer dan 10 jaar geleden al hebben tegengehouden.

De voorbije dagen kwamen steeds meer getuigenissen boven water van aanranding en seksuele intimidatie van meerdere actrices, modellen en medewerksters door Harvey Weinstein, een van de succesvolste producers van Hollywood. Dat zou al zo’n 30 jaar aan de gang zijn. Acht slachtoffers kwamen recent aan het woord in de Amerikaanse krant The New York Times.

Weinsten Foto: EPA-EFE

Maar dat had al veel eerder kunnen gebeuren, zo beweert een journaliste. Ook in 2004 zou in die krant een stuk komen over de seksuele uitspattingen van Weinstein. Journaliste Sharon Waxman was toen aan het werken aan een artikel over seksuele intimidatie door de filmproducent. Ze was daarvoor naar meerdere landen gereisd. Maar Hollywoodacteurs Matt Damon (bekend van onder andere Good Will Hunting, The Martian en de Jason Bourne-films) en Russell Crowe (bekend van onder andere Gladiator en A Beautiful Mind) zouden Waxman gebeld hebben om het artikel tegen te houden. Dat staat deze week te lezen op website Vulture.

Het bedrijf van Weinstein, die met Crowe en Damon samenwerkte voor onder andere de films Good Will Hunting en Cinderella Man, was toen een grote adverteerder van The New York Times. Daarom paste Waxman het artikel uiteindelijk aan. Ophefmakende passages uit het stuk werden weggelaten.

“Ondenkbaar”

The New York Times zelf ontkent dat echter. Huidig hoofdredacteur Dean Baquet zegt dat de krant nooit een artikel zou geweigerd hebben omwille van een adverteerder. “Het is ondenkbaar voor mij dat The Times een verhaal opzij zou hebben geschoven voor een adverteerder. Bovendien had Waxman toen maar één getuigenis, en dat was dan nog een off-the-record getuigenis”, zegt Baquet.

Onder andere Rose McGowan en Ashley Judd getuigden onlangs in de New York Times.

Toenmalige eindredacteurs Bill Keller en Jill Abramson zeggen eveneens dat ze geen weet hebben van druk van buitenaf om een artikel aan te passen of tegen te houden.

Nog niet gereageerd

Matt Damon en Russell Crowe zelf hebben nog niet gereageerd op de aantijgingen van journaliste Waxman dat ze een publicatie over het grensoverschrijdende gedrag van Weinstein hebben tegengehouden.

Stap terug

Eerder kwam al aan het licht dat Weinstein zelf klachten over aanrandingen zou hebben afgekocht en in de doofpot hebben gestoken. Harvey Weinstein zelf liet intussen in een open brief weten dat hij een stap terugzetals hoofd van The Weinstein Company. Dat leidt hij samen met zijn broer Bob.

Weinstein beloofde in therapie te gaan voor zijn gedrag. Maar hij benadrukte ook dat niet alle verhalen in het artikel dat The New York Times een paar dagen geleden bracht, klopten. Weinstein heeft daarop de krant New York Times aangeklaagd.

Reacties uit Hollywood: “Schandelijk en verwerpelijk”

Intussen komen er steeds meer reacties uit Hollywood op de onthullingen over het overschrijdend gedrag van Weinstein. Zo heeft topactrice Meryl Streep al gereageerd. Ze gelooft niet dat journalisten het nieuws hebben achtergehouden. “Ik denk niet dat journalisten dit nieuws niet zouden gebracht hebben moesten ze het al eerder hebben geweten.”

Streep Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Zelf werd ze nooit geïntimideerd door Weinstein, ook al werkte ze meerdere keren met hem samen. “Ik wist het zeker niet. Hij was ergerlijk maar respectvol tegenover mij in onze professionele relatie. Ik wist niets van financiële regelingen met andere actrices en collega’s, wist niets over zijn meetings in hotelkamers of badkamer”, zegt Streep aan The Huffington Post. “Dit gedrag is onvergeeflijk, maar het machtsmisbruik herkenbaar. Elke moedige stem die gehoord wordt en opgepikt door onze media zal uiteindelijk verandering brengen.”

Ook andere acteurs veroordelen het gedrag van Weinstein. Acteur Mark Ruffalo hoopt dat de getuigenissen het begin van het einde is van dit soort misbruik. Seth Rogen onderstreept dat hij de vrouwen gelooft. Het is volgens hem erg dapper om te getuigen over seksueel misbruik.

Topactrice Jennifer Lawrence, die met Weinstein samenwerkte voor Silver Linings Playbook, verwoordt het zo: “Ik was geschokt door het nieuws over Harvey Weinsteins gedrag. Dit soort van misbruik is niet aanvaardbaar en ontstellend.”

Winslet Foto: Jonathan Short/Invision/AP

Ook acteur George Clooney, die Weinstein al 20 jaar kent, noemt het gedrag van de producent “onverdedigbaar”. “De realiteit is dat dit een probleem is dat diep ingebakken zit in onze maatschappij”, voegde hij er nog aan toe. Volgens Clooney waren er al langer geruchten over seksueel overschrijdend gedrag van Weinstein en over actrices die een rol kregen nadat ze met de producer naar bed gingen.

Kate Winslet, die met Weinstein samenwerkte voor de film The Reader waarvoor ze een Oscar won, zegt dat het gedrag van de man “zonder enige twijfel schandelijk en verwerpelijk is”. “Het feit dat deze vrouwen nu spreken over het wangedrag van een van de belangrijkste en bekendste filmproducenten, is ongelooflijk dapper. Het is heel schokkend om allemaal te horen. De manier waarop Harvey Weinstein die kwetsbare, getalenteerde jonge vrouwen heeft behandeld, is niet aanvaardbaar.”