Had u al van het Sorosplan gehoord om Europese grenzen te verzwakken en vluchtelingen binnen te brengen? De tendentieuze propaganda van de Hongaarse overheid leidt tot haat en geweld.

Je ziet hem in de metro, je ziet hem in de winkelstraten van Boedapest: George Soros, de Hongaars-Amerikaanse (en joodse) miljardair die wereldwijd liberale ngo’s ondersteunt. Zijn glimlach is enigszins ...