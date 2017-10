Zoektocht naar vermiste Anne gaat onverminderd voort: Nederlandse politie kamt omgeving kliniek uit

De zoektocht naar de 25-jarige Anne Faber uit de Nederlandse stad Utrecht gaat dinsdag verder. Het leger, de Mobiele Eenheid, het Rode Kruis, vrijwilligers en familie kammen het gebied uit rond de geestelijke forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder.

Maandag werd in de instelling een 27-jarige verdachte aangehouden. De man zit in de instelling een lange straf uit voor geweld- en zedendelicten. Hij zit nu vast in beperking en mag daarom geen contact hebben met de buitenwereld, met uitzondering van zijn advocaat.

Specialisten van de forensische opsporing hebben maandagavond de woning waar de verdachte verbleef doorzocht en verzegeld. Het onderzoek gaat dinsdag verder. De omgeving van de kliniek is afgezet.

Faber is spoorloos sinds een fietstocht op 29 september. In en rond Huis ter Heide wordt al dagen naar haar gezocht. Afgelopen week werd haar jas gevonden, en een fiets en een rugzak die waarschijnlijk van haar zijn.