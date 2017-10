Geen gedetineerden overgebracht naar raadkamer door staking, een derde cipiers werkt

Turnhout - Door een staking in de gevangenis in Turnhout, een gevolg van de ‘reactiedag’ die vakbond ACOD organiseert in de openbare sector tegen het beleid van de regering, zijn er dinsdag geen gedetineerden overgebracht naar het gerechtsgebouw in Turnhout.

Normaal had een vijftiental gedetineerden overgebracht moeten worden omdat ze voor de raadkamer moesten verschijnen met het oog op hun verdere aanhouding of voorwaardelijke vrijlating.

De aanwezigheid van verdachten is normaal vereist voor de raadkamer. Door de stakingsactie werden de dossiers uitzonderlijk behandeld zonder dat de verdachten aanwezig waren. Ze werden vertegenwoordigd door hun advocaten.

Cipiers

In de gevangenissen is dinsdag gemiddeld een derde van de cipiers komen opdagen. Er zijn agenten opgetrommeld om de aanwezige cipiers bij te staan.

De stakingsbereidheid verschilt erg van gevangenis tot gevangenis. Zo kwam in Leuven centraal maar iets meer dan 8 procent van de cipiers opdagen, in Hasselt iets meer dan 10 procent en in Brugge ruim 15 procent. In Antwerpen was dan weer de helft van de cipiers aanwezig, in Dendermonde bijna een derde, in Sint-Gillis 41 procent en in Gent iets meer dan 26 procent.

Er werden deze nacht 20 agenten ingezet om de aanwezige cipiers bij te staan, deze ochtend zijn er dat 38, aldus nog de woordvoerster van het gevangeniswezen. Er zijn geen incidenten gemeld.