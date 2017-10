Aardbeving met magnitude van 6,3 in noorden van Chili

In het noorden van Chili heeft zich dinsdagochtend een aardbeving met een magnitude van 6,3 voorgedaan, meldt het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS.

De beving werd op 70 kilometer ten oosten van de kuststad Arica geregistreerd, vlakbij de grens met Peru, op een diepte van 82 kilometer. Het USGS maakt geen melding van slachtoffers of schade.

Chili wordt erg vaak getroffen door aardbevingen. De laatste zeven jaar vonden er drie aardbevingen plaats met een magnitude groter dan acht. De zwaarste aardbeving in het land was die in Valdivia in 1960, die een magnitude van 9,5 had.

Chili ligt bij de Pacifische ring van vuur, een gordel van zowat 450 actieve vulkanen, waar verschillende tektonische platen samenkomen.