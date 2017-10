Aanval op twee agenten was geen terreurdaad, dader krijgt negen jaar cel

Hicham Diop, de man die in oktober vorig jaar twee agenten aanviel in Brussel, is veroordeeld tot negen jaar cel. Opmerkelijk: zijn aanval wordt door het gerecht niet beschouwd als een terreurdaad.

Hicham Diop viel op 5 oktober twee agenten van de politie Brussel-Noord aan in Schaarbeek en stak hen neer met een mes. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen, maar daarbij liep een van de agenten wel een neusbreuk op. De agenten moesten Diop, een ex-militair en voormalig bokser, ook in een been schieten alvorens ze hem konden inrekenen.

In zijn eerste verklaringen na de feiten zei Diop dat hij een soldaat van ISIS was. Maar op zijn proces kwam Diop terug op die bewering. “Na de feiten kraamde ik maar wat uit”, aldus Diop enkele weken geleden. Volgens het federaal parket kon er geen twijfel over bestaan dat het ging om een moordpoging, noch over het terroristisch karakter van Diops daad. Het parket vorderde een celstraf van 15 jaar, onder meer voor moord, doodslag en bedreigingen.

De rechtbank heeft uiteindelijk de redenering van het federaal parket niet gevolgd, en heeft Diop enkel veroordeeld slagen en verwondingen aan agenten, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Daarvoor kreeg hij negen jaar cel. Bovendien wordt zijn aanval niet beschouwd als een terreurdaad.

Sébastien Courtoy, de advocaat van Diop, is alvast tevreden dat het terrorisme-aspect van de zaak verworpen is. Toch vindt hij de straf heel zwaar. “Er is te weinig rekening gehouden met de aanleiding van zijn aanval, namelijk dat hij in 2011 omver is gereden door een anonieme wagen van de federale politie”, aldus zijn advocaat. Diop wed toen weggekatapulteerd en overleefde de aanrijding ternauwernood.