Nina Derwael verdient 871 euro aan WK-brons: “Je moet een onnozelaar zijn om zo’n sport te beoefenen”

Aan haar WK-brons houdt Nina Derwael het bescheiden bedrag van 871 euro over. Zoals veel olympiërs verricht zij haar slavenarbeid in sponsorschaarste en medialuwte, met verdiensten die navenant zijn. Drie Belgische medaillewinnaars, ­zwemmer Fred Deburghgraeve (Atlanta 1996), judoka Dirk Van Tichelt (Rio 2016) en roeier Dirk Crois (Los Angeles 1984), getuigen over hoe dat is: veel trainen en weinig verdienen.