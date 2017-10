Niet thuis? Met deze technologie zet Antwerpse start-up jouw pakje veilig binnen

Via een app ontgrendelt de bewoner de voordeur vanop afstand. De koerier heeft tien seconden om het pakje binnen te leggen. Foto: parcify

De Antwerpse start-up Parcify heeft een oplossing voor online shoppers die niet thuis zijn wanneer de koerier langskomt: smart locks. Bewoners kunnen via een app hun voordeur openen als ze niet thuis zijn, zodat de koerier hun pakje toch veilig binnen kan leggen.

De Parcify-koerier ontvangt een tijdelijk toegangsrecht en zodra hij voor de deur staat, wordt het slot dankzij geolokalisatie ontgrendeld. De koerier legt vervolgens het pakje veilig binnen. Na tien seconden moet de voordeur opnieuw gesloten zijn en vervalt zijn toegangsrecht. De koerier wordt daarin opgevolgd door een intern controlesysteem. De bewoner ontvangt vervolgens een melding dat zijn pakje goed is afgeleverd.

Proefproject

“Zowat een kwart van de leveringen wordt gemist omdat mensen niet thuis zijn, waardoor de koerier een tweede keer moet langskomen”, zegt Patrick Leysen, CEO en medeoprichter van Parcify.

“Dankzij de samenwerking met Nuki, dat de smart locks produceert, kunnen we het aantal gemiste leveringen sterk verminderen, kunnen we extra ritten vermijden en tegelijk het comfort van de online shoppers verhogen.” Het proefproject loopt nog tot eind dit jaar in Antwerpen.