Antwerpen 2060 - Op het kruispunt van de Lange Dijkstraat en de Oranjestraat in Antwerpen-Noord is dinsdagochtend om iets voor 9 uur een fietser aangereden door een vrachtwagen.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Ook over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Een MUG en een ziekenwagen kwamen ter plaatse.

De straat is gedeeltelijk afgesloten. De politie is momenteel bezig met het onderzoek.