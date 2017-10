Asbestalarm: grote terugroepactie van ‘straalzand’ voor industrieel en particulier gebruik

De Nederlandse producent van zandstraalmiddelen Eurogrit uit Dordrecht is vorige week met een algemene terugroepactie begonnen omdat wellicht al sinds juli in de productie een kleine hoeveelheid asbest is geslopen. Of ook aan Belgische bedrijven straalmiddel met asbest werd geleverd, was maandag niet duidelijk.

Eurogrit is een Nederlandse dochter van de Kempense zandgroep Sibelco. Het bedrijf merkte vorige week dat in het straalmiddel ‘smeltslak’ (aluminium silicaat) om onbekende redenen ‘witte asbest’ was geraakt. Meteen werd de productie gestopt en werden alle autoriteiten en alle mogelijke afnemers op de hoogte gesteld.

Ook aan consumenten

Volgens woordvoerder Noud Bex werd zeker geleverd aan een honderdtal klanten: professionele industriële verwerkers zoals straalbedrijven, maar ook bouwcenters, verhuurbedrijven en via de fabriek in Dordrecht ook individuele consumenten. Het gaat om verpakkingen van 25 kilo met op de verpakking in blauw de vermelding: Abrasive ISO 11126N/CS/G. Op zich zijn de concentraties ongevaarlijk maar bij ‘jarenlange’, onbeschermde inademing bij zandstralen zouden er wel risico’s kunnen opduiken.

Tot dusver reageerden enkele Nederlandse afnemers. Eurogrit neemt de producten terug en poogt meteen in alternatieven te voorzien. Twee zandstraalbedrijven uit het Antwerpse zegden andere technieken te gebruiken.