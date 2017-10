Vogue-medewerker onthult hoe ingrijpend foto's worden bewerkt voor ze verschijnen

Het is al lang geen geheim meer dat heel wat foto's in magazines aan de lopende band worden bewerkt, maar het is wel uitzonderlijk dat iemand die zich daar professioneel mee bezighoudt uit de biecht klapt. Een photoshopper, die anoniem wenst te blijven maar onder meer voor Vogue en enkele grote modehuizen heeft gewerkt, deelt enkele ontluisterende anekdotes uit zijn carrière.

Een professionele photshopper, die onder meer voor Vogue, Gucci, Louis Vuitton en Zara heeft gewerkt, heeft in de Australische krant Sydney Morning Herald een boekje opengedaan over zijn werk. Hij besloot anoniem te getuigen omdat hij schoon genoeg van heeft van de praktijken waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd en vindt dat zo niet enkel de producten op een valse manier worden voorgesteld, maar ook lichamen. Want er is geen deeltje van een lichaam dat hij niet heeft bewerkt.

Zo moest hij vooral regelmatig de jukbeenderen scherper maken en de bovenbenen dunner. "Heel vaak gebeurde het ook dat de klant in de ene foto het lichaam het mooist vond en op een andere het hoofd, dus moest ik als een soort Frankenstein aan de slag gaan", vertelt de man die zich in het artikel als James laat aanspreken. Daarnaast werd hem ook al effectief gevraagd om de modellen dunner te maken, iets wat in beroepstermen 'reverse retouching' wordt genoemd.

"Nog erger"

Omgekeerd moet hij ook soms de kleur van handen aanpassen die door een slechte bloedcirculatie blauw zijn geworden of een extra laagje huid toevoegen aan te hard uitstekende ribben of jukbeenderen. "Dat is bijna nog erger dan er iemand magerder te doen uitzien want die foto beweert dat je een ongezond gewicht kunt hebben en er toch gezond kunt uitzien, terwijl dat in de realiteit niet het geval is."

Hij vertelt ook eerlijk over een modeshoot voor een internationaal beautybedrijf waar hij onlangs aan werkte. Daarbij werden delen van het haar van het model apart op een karton geplakt en zo gefotografeerd. Achteraf werden die dan digitaal toegevoegd aan het kapsel zodat alles er volumineuzer zou uitzien. Het zijn maar enkele 'truken van de foor' volgens hem.

James is dan ook blij dat sterren zoals Emily Ratajkowski magazines op het matje roepen als die hun foto's aanpassen. Net daarom voelde hij zelf de behoefte om niet langer te zwijgen.