Waar komt deze paarse lucht in Antwerpse zuidrand vandaan?

Boechout - Wie dinsdagmorgen in de buurt van Boechout, Wommelgem of Mortsel rijdt, kan misschien een vreemd tafereel aanschouwen. De lucht kleurt daar volledig paars. Ook onze fotograaf was getuige van het spectaculaire plaatje.

De paarse lucht is afkomstig van een serre langs de Herentalsebaan in Vremde. In plaats van het bekende oranje licht, wordt er daar gewerkt met paarse lampen en dat zorgt voor het speciale effect in de lucht.

Onze fotograaf was niet de enige die het tafereel opmerkte. Ook enkele luisteraars vonden het vreemd genoeg om even naar de radio te bellen.

WOW! Verschillende luisteraars sturen ons foto's door van deze roze lucht. Weet jij wat het is?! pic.twitter.com/9JAx8Qo0FG — Qmusic (België) (@Qmusic_BE) 10 oktober 2017

Ben je ook in de buurt van #Mortsel en zie je paarse lucht?





WAT IS ME DAT?!?@frankdeboosere, weet jij wat het is?#GrotePet pic.twitter.com/9gwSHjSrlO — MNM (@MNMbe) 10 oktober 2017