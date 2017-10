IJslanders en Serviërs nu ook zeker van WK-ticket, Spanje sluit campagne af met wereldgoal

Servië en IJsland hebben zich maandagavond als zestiende en zeventiende land geplaatst voor het WK voetbal volgende zomer in Rusland. Spanje, dat al zeker was van een WK-ticket, won in Israël dankzij een wereldgoal van Asier Illaramendi.

GROEP D. Servië mag naar Rusland, Ierland dompelt Wales onder in treurnis

Zowel Servië, Wales als Ierland konden in groep D nog groepswinnaar worden en zich rechtstreeks plaatsen voor het WK, maar de Serviërs startten in polepositie: zij begonnen als eerste in het klassement en speelden thuis tegen het kleine Georgië. Een zege volstond dus altijd voor WK-kwalificatie: overschot hadden de Serviërs niet, maar één doelpunt van Aleksandar Prijovic (PAOK Saloniki) een kwartier voor tijd volstond voor zekerheid.

Aleksandar Prijovic Foto: REUTERS

Wales en Ierland speelden in hun onderlinge duel dus voor de tweede plaats. James McLean dompelde de Welshmen een half uur voor tijd in treurnis: dankzij een doelpunt van de West Brom-speler wippen de Ieren over Wales naar de tweede plaats.

McClean afgerondpic.twitter.com/iY0bx5GTCE — Play Sports (@playsports) 9 oktober 2017

GROEP I. Feestje in IJsland, Kramaric trapt Kroatië naar tweede plaats

IJsland kon zich mits een zege tegen Kosovo verzekeren van kwalificatie. Geen onhaalbare opdracht, want de Kosovaren verzamelden in de hele campagne slechts één punt. Sigurdsson (Everton) en Gudmundsson (Burnley) bezorgden de IJslanders een eenvoudige 2-0 zege en zekerheid over het eerste WK in ’s lands geschiedenis.

Sigurdsson’s goal that could send Iceland to its first ever World Cup (@desdelabandaofi)pic.twitter.com/0bgMxdLyex — LuisMiguelEchegaray (@lmechegaray) 9 oktober 2017

Een tweede plaats en barrages waren dus het hoogst haalbare voor Kroatië, die naar Oekraïne moesten. Andrej Kramaric (Hoffenheim) scoorde tweemaal en trapte de Kroaten naar de play-offs.

KRAMARIC!! Fantastiskt inlägg av Modric när Kramaric sätter dit Kroatiens ledningsmål pic.twitter.com/nN6adk2xTs — Eurosport Sverige (@EurosportSE) 9 oktober 2017

GROEP G. Spanje ziet wereldgoal, Italië zegeviert in Macedonië

In groep G was alles al beslist: Spanje was al langer zeker van groepswinst, Italië van de tweede plaats. De Spanjaarden moesten pro forma dus nog naar Israël, waar ze een zuinige 0-1 zege uit de brand sleepten. Wel de moeite waard: de manier waarop, namelijk met een fantastisch doelpunt van Asier Illaramendi.

Si os lo perdisteis... Ojo al golazo de Illarramendi pic.twitter.com/88uUYgbYBP — Ignacio Miguélez (@IgnacioMiguelez) 9 oktober 2017

Italië tenslotte won even zuinig op bezoek bij Albanië, Antonio Candreva scoorde een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd.