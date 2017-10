Ziekte velt wegenwerkers

Turnhout - De werken in de Begijnendreef hebben enkele dagen stilgelegen omdat de aannemer te kampen had met ziekte bij zijn werknemers.

De Begijnendreef krijgt een nieuw wegdek en wordt aangepast aan het zone 30-statuut. De werken daarvoor liggen al enkele dagen stil. Dat is opvallend, want het verkeer in het centrum draait vierkant zolang de Begijnendreef is afgesloten. Bovendien is een greppel gemaakt zodat verschillende bewoners hun oprit niet meer op of af kunnen. “De aannemer had te kampen met ziekte bij het personeel”, zegt schepen van Wegen- en Groenbeheer Luc ­Debondt (TIM). “Er is afgesproken dat hij dinsdag (vandaag, red.) het werk hervat en dat hij de opdracht binnen de afgesproken termijn afwerkt. Er is dus geen vertraging.”

Omdat veel doorgaand verkeer de smalle Meirstraat nam, die parallel loopt met de Begijnendreef, is deze ook afgesloten. Diverse bewoners hadden daarop aangedrongen. Dat veroorzaakte verkeerschaos. Heel wat automobilisten negeren de verkeersborden en waarschuwingen. “Ze reden toch door de Begijnendreef, nadat ze de politielinten hadden kapotgetrokken”, klaagt een buurtbewoner. Ook maandag reden nog geregeld auto’s de signalisatie voorbij.