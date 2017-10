Lier / Koningshooikt - Voertugienbouwer Van Hool brengt in 2019 voor het eerst een volledig elektrisch aangedreven autocar van het type CX45E op de Noord-Amerikaanse markt. De bus zal een actieradius hebben van ongeveer 300 kilometer en wordt ingezet voor woon-werkverkeer.

Van Hool ontwerpt het voertuig in het moederbedrijf in Koningshooikt (Lier) en ook de eerste prototypes worden daar gebouwd. De CX45 op diesel wordt, net zoals de CX35, momenteel al in Skopje (Macedonië) ...