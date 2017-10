Mol / Dessel / Turnhout / Hoogstraten - De geothermiecentrale van Vito in Mol krijgt stilaan vorm. Deze maand start Vito met een derde proefboring. De put van die boring kan bij succes later worden gebruikt voor een warmtenet in Mol en Dessel.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) is op de Balmattsite in Mol bezig met de bouw van de eerste geothermiecentrale in de Benelux die via aardwarmte warmte en elektriciteit produceert. ...