Hoboken - Gisteren ook gezien hoe Katleen Bellens uit Hoboken het nieuwe VTM-programma Hoe Zal Ik Het Zeggen? inschakelde om haar zoon Jasper Peeters (14) duidelijk te maken dat hij écht zijn kamer moet opruimen? De bijzondere actie heeft haar effect niet gemist.

Het programma deed Jasper recht in een betoging fietsen in de Hobokense Vogeltjeswijk. Spandoeken met de boodschap ‘Ik ben uw meid niet’ en leuzen als ‘Doe uw kleren in de mand. Jasper, ik word ambetant’ ...