Voormalig patiënt Leander Verdievel rijmt humor met kanker in fictiereeks ‘Gevoel voor Tumor’

Bent u cocaïneverslaafd?” Die vraag kreeg Leander Verdievel (36) tien jaar geleden van een dokter die in zijn neus keek. Leander bleek een tumor te hebben. Tien jaar later is de laatste scène ingeblikt van Gevoel voor Tumor, de fictiereeks die Leander zelf schreef en die in het voorjaar van 2018 op Eén te zien is. Geen drama, maar een tragikomische reeks mét humor.