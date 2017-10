De staking waarmee ACOD het hele land gijzelt, is de schaamte ver voorbij

De socialistische overheidsvakbond ACOD staakt vandaag tegen het regeringsbeleid. Ze vindt dat de federale en Vlaamse regering het overheidspersoneel slecht behandelt. De staking is een misplaatste uiting van machtsvertoon van een wanhopige vakbond die niet kan verdragen dat de meerderheid van de Vlamingen voor een rechts beleid heeft gestemd. Een rechts beleid dat op veel vlakken tekortschiet - denk maar aan de falende armoedebestrijding -, maar dat lang niet zo asociaal is als het ACOD de modale Vlaming wil laten geloven.

De argumenten die de vakbond aanvoert om onder meer het tram-, bus- en treinverkeer en de postbezorging tot 22 uur vanavond voor een groot stuk lam te leggen, zijn soms komisch. Zo wil ACOD dat postbode wordt erkend als ‘zwaar beroep’, omdat een postbode de hele dag in weer en wind brieven en pakjes in de brievenbussen moet steken, en omdat de postbode zich voortdurend in het ‘alsmaar agressievere verkeer’ bevindt. ACOD hoopt dat een postbode met een erkenning als ‘zwaar beroep’ sneller met pensioen kan, zodat hij in elk geval niet te veel moet meebetalen aan de sociale zekerheid van de volgende generaties. Eigenlijk is het ACOD met dit standpunt veel asocialer dan de rechtse regering, die mensen langer wil laten werken om de sociale zekerheid betaalbaar te houden.

Ook de werkdruk bij De Lijn is een argument om te staken. Het klopt dat De Lijn moet besparen, maar het aantal chauffeurs is in twee jaar tijd met twee procent gedaald. Dat klinkt niet meteen dramatisch. De Lijn heeft het inderdaad niet makkelijk om nieuwe chauffeurs en technici aan te werven, maar dat is niet zozeer de schuld van de overheid. Er moeten ook mensen zijn die deze jobs willen doen.

Het meest belachelijke argument van ACOD om te staken is de mogelijke privatisering bij bpost of de NMBS. Over die privatisering is nog niets beslist. Er zijn ballonnetjes opgelaten door enkele ministers, maar die privatisering zal niet gebeuren zonder een grondig onderzoek naar de gunsten voor de consument. ACOD staakt dus tegen een maatregel die nog lang niet genomen is. Dat is zoiets als staken tegen de mogelijkheid dat u over drie jaar wel eens ontslagen zou kunnen worden.

ACOD staakt ook omdat de overheid de schaar zet in de pensioenen voor ambtenaren. Voortaan mogen ambtenaren hun studiejaren bijvoorbeeld niet meer laten meetellen voor hun pensioen. Ambtenaren worden dus niet meer betaald om naar school te gaan. Is dat onrechtvaardig? De vraag stellen, is ze beantwoorden.

Wordt het overigens niet eens hoog tijd om de pensioenberekening van ambtenaren en mensen uit de privésector gelijk te schakelen? Welke zinnige argumenten zijn er nog te bedenken om die twee statuten anders te behandelen?

ACOD zou beter een voorbeeld nemen aan de andere vakbonden, die ook protesteren tegen het rechtse beleid van deze regering, maar dat doen zonder hun macht te misbruiken. De staking waarmee ACOD vandaag het hele land gijzelt, is de schaamte ver voorbij.