Puurs - Een 87-jarige man uit Puurs is gisteren door een inbreker bedreigd en beroofd. De dader en zijn kompaan namen daarop de benen maar konden na een indrukwekkende klopjacht worden opgepakt in Londerzeel.

De feiten speelden zich af in een woning in de Palingstraat in Puurs. De 87-jarige bewoner was boodschappen gaan doen en had een bezoekje gebracht aan het kerkhof. “Toen ik thuiskwam maakte ik mijn voordeur ...