Kiel / Hoboken -

In Hoboken en op het Kiel schakelen de woningen tegen volgende zomer over naar een ander type gas. Gasleverancier Infrax komt er nakijken of de gastoevoer moet aangepast worden. Dat kost niets. Het nazicht en de eventuele vervanging van een gastoestel in je huis, moet je wel zelf betalen. Maar dan gaat het vooral om toestellen die al 40 jaar oud zijn.