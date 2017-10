Speelt Lukaku toch tegen Cyprus? Martinez: “Nog geen telefoontje gekregen van Mourinho”

De Rode Duivels sluiten de WK-kwalificatiecampagne dinsdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Cyprus. Een ideale kans om de WK-kwalificatie te vieren, al zal dat wel zonder Marouane Fellaini moeten gebeuren… Diens blessure tegen Bosnië viel ongetwijfeld slecht bij Manchester United, al lijkt de kans nu toch te bestaan dat Romelu Lukaku start tegen de Cyprioten.

Lukaku bracht zijn enkelblessure weliswaar mee van zijn club, maar probeert bij de nationale ploeg weer fit te geraken. Voor de interlands zei Manchester United-coach José Mourinho ook dat het Martinez’ beslissing zou zijn om Fellaini en Lukaku te gebruiken. De verwachting was dan ook dat de bondscoach geen risico zou nemen met de spits, die gisteren individueel trainde op het veld. Al was het maar om Manchester United na de blessure van Fellaini niet nog verder in last te brengen.

Op de persconferentie maandagavond wilde Martinez niet bevestigen of Lukaku al dan niet zou spelen, maar van een gebaar richting Manchester leek nog weinig sprake: “Romelu is fit en beschikbaar, hij traint vanavond gewoon mee. Al mogen we niet vergeten dat hij maar één keer met de groep kan trainen. En neen, ik heb nog geen telefoontje gekregen van Mourinho.”

Romelu Lukaku Foto: Photo News

Blessure Fellaini

Goed nieuws voor Mourinho was er wel over de blessure van Fellaini: aanvankelijk werd gevreesd voor schade aan de buitenste knieband en een langdurige onbeschikbaarheid van de middenvelder, maar een scan bracht zondag aan het licht dat alleen de binnenste band is geraakt en dat Fellaini slechts een paar weken aan de kant staat.

Martinez: “We hebben al contact gehad met de medische staf van United, en dat was goed. Het was gewoon een spijtig incident. Maar Marouane is een snelle genezer. De scan toonde aan dat hij schade aan het ligament had opgelopen, hoe zwaar die was zal pas blijken als de zwelling weg is.”

Marouane Fellaini viel zaterdag na een half uur uit Foto: Photo News

De Belgische teamdokters lichtten gisteren hun collega’s bij Manchester United in, vandaag meldde Fellaini zich terug bij zijn club. Voor zijn revalidatie keert hij mogelijk terug naar België. De blessure van de middenvelder komt ongelegen voor United omdat manager José Mourinho ook al Paul Pogba mist. Als vervanger van de Fransman scoorde Fellaini twee keer in de wedstrijd tegen Crystal ­Palace.

Axel Witsel is terug uit schorsing en kan bij de Rode Duivels dus de positie van Fellaini op het middenveld innemen. Ook Yannick Carrasco moet vervangen worden: “Yannick is geschorst en is inmiddels teruggekeerd naar Atlético. Nacer Chadli zal zijn vervanger zijn. Hij heeft eerder al op die positie moeten spelen en deed het toen goed.”

Twintig veldspelers op training: met Romelu Lukaku, maar zonder de geschorste Carrasco en gekwetste Fellaini Foto: bla

Kritiek op verdediging

Thomas Vermaelen zal dan weer niét starten tegen Cyprus. Martinez: “Ik begrijp dat hij wil spelen (de verdediger verklaarde dat zelf na de wedstrijd in Bosnië, nvdr.), maar wij moeten verantwoordelijk met onze spelers omspringen. Het was een zware wedstrijd in Bosnië.”

Martinez reageerde ook op de kritiek die zijn verdediging kreeg nadat de Duivels drie doelpunten incasseerden tegen een tegenstander die niet tot de wereldtop behoort. “Ik ben niet akkoord met een deel van de kritiek op de verdediging. Door de staat van het veld was het verdedigende werk lastig en we hadden ook pech. We hadden de wedstrijd perfect onder controle, totdat Marouane Fellaini uitviel en meteen daarna viel het tegendoelpunt. De reactie van het team was echter goed en dat is het belangrijkste. Ik zag heel wat concentratie in de verdediging: wij verdedigen met z’n allen en iedereen kan bij ons ook aanvallen.”

Youri Tielemans en Thomas Vermaelen Foto: Photo News

“Wij moeten onvoorspelbaar zijn”

Martinez zag ook dat het na de pauze een pak beter was, met een meer offensieve rol voor Kevin De Bruyne en Yannick Carrasco. Bij balverlies schoof Thomas Meunier naar de rechtsback en nam Vertonghen de linkerkant voor zijn rekening. “Onze tegenstanders focussen zich vaak op Eden en Kevin en willen hen uit de wedstrijd houden. Dus moeten wij wel onvoorspelbaar zijn, iedereen kan scoren bij ons. Als iedereen gevaarlijk wordt, creëren wij zo ook ruimte voor Hazard en De Bruyne.”

Nu de WK-kwalificatiecampagne bijna afgesloten is, wordt er al naar het WK en de voorbereiding erop gekeken. De bondscoach wil het echter stap voor stap bekijken. “Eerst moeten we deze campagne nog afsluiten, daarna hebben we twee oefenwedstrijden in november. Op 1 december is er vervolgens de loting in Moskou. Het uitgangspunt voor de wedstrijd van morgen is eenvoudig: ervoor zorgen dat we in de top zeven van de FIFA-ranking blijven. Aan doelpuntenrecords moeten we niet denken, we mogen niet afgeleid zijn. Cyprus is zo slecht nog niet, ze hebben het andere landen in deze groep al moeilijk gemaakt”, eindigde de bondscoach.