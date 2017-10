Rode Duivels werken oefenwedstrijd tegen Japan af in Brugge

Club Brugge heeft maandag op haar website bevestigd dat de Rode Duivels op 14 november naar het Jan Breydelstadion afzakken voor een vriendschappelijke interland tegen Japan.

De Voetbalbond liet twee weken geleden al weten dat de Duivels in november nog twee oefeninterlands zouden afwerken. De partij tegen Mexico op 10 november kon nog doorgaan in Brussel, in het Koning Boudewijnstadion. Voor het tweede duel tegen Japan, op 14 november, moest de locatie nog bepaald worden.

De laatste keer dat de Rode Duivels in het Jan Breydelstadion speelden was in februari 2013. Toen zorgde een late goal van Dries Mertens voor 2-1 winst in een oefenpot tegen Slovakije.