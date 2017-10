VIDEO. Ouders van verongelukte kinderen gaan in dialoog met hardrijders

Brussel - De federale wegpolitie heeft samen met de vereniging Ouders van Verongeluke Kinderen (OVK) een nieuwe sensibiliseringscampagne op poten gezet om hardrijders te sensibiliseren. De voorbije weken hebben verschillende ouders van verongelukte kinderen snelheidscontroles langs de snelwegen bijgewoond en hebben ze gesprekken gevoerd met mensen die te snel reden. Van die gesprekken is een filmpje gemaakt dat door de federale politie verspreid wordt.

In het filmpje is te zien hoe verschillende bestuurders die te snel rijden, uit het verkeer worden gehaald en in een politiewagen ontvangen worden door een ouder die een kind verloren heeft bij een verkeersongeval. Nadat de ouder gepolst heeft naar de reden waarom de bestuurder te snel reed, legt hij of zij uit dat ze een kind verloren hebben bij een ongeval. Hun verhalen maken duidelijk indruk op de betrapte bestuurders, die al snel toegeven dat hun redenen om te snel te rijden niet opwegen tegen de risico’s die ze veroorzaken.

Het was de vzw OVK die zelf met het idee naar de federale wegpolitie stapte.

“Dergelijke getuigenissen blijven volgens ons de beste en meest efficiënte manier om te sensibiliseren”, zegt Koen Van Wonterghem van OVK. “Snelheid blijft één van de grootste factoren van verkeersonveiligheid. Het veroorzaakt niet alleen ongevallen maar het zorgt ook voor een onveilige en onaangename situatie op de weg. We moeten een omslag maken in onze houding. We moeten ons niet aan de snelheidsbeperkingen houden omdat we anders een boete krijgen, maar omdat het veiliger en hoffelijker is.”

In 2016 lieten 637 mensen in België het leven bij een verkeersongeval en in één op drie van de dodelijke ongevallen is overdreven snelheid de oorzaak.

Op 11 oktober houdt de lokale politie een nieuwe zogenaamde ‘Speedmarathon’, waarbij gedurende 24 uur in het hele land snelheidscontroles zullen plaatsvinden.