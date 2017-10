Zes jaar cel geëist voor moordpoging na ruzie over speelkast

Antwerpen 2018 / Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft zes jaar cel gevorderd voor Nadhmi A. (29) uit Antwerpen, die vervolgd wordt voor poging tot moord. Hij had met het slachtoffer ruzie gekregen over een speelkast en was de man te lijf gegaan met een steakmes, dat hij uit een Argentijns restaurant had gestolen.

De beklaagde wilde op 7 mei op dezelfde kast spelen als het slachtoffer in het Betcenter aan de Anneessensstraat in Antwerpen. Het kwam tot een woordenwisseling, die met duw- en trekwerk gepaard ging. Verschillende getuigen kwamen tussen, waarna het slachtoffer de zaak verliet. Nadhmi A. wilde op de kast beginnen spelen, maar bedacht zich en ging achter het slachtoffer aan.

Toen hij de man even verderop zag staan, ging hij eerst nog een Argentijns restaurant binnen, waar hij een steakmes mee griste. Vervolgens liep hij naar het slachtoffer toe en haalde hij meermaals uit met het mes, maar het slachtoffer kon de steken ontwijken.

“Zelfs met een toegesnelde politiepatrouille als getuige probeerde hij de man nog doelgericht te steken. Als bij wonder raakte het slachtoffer niet zwaargewond. Maar het had net zo goed veel erger kunnen eindigen”, stelde de procureur.

Camerabeelden

Nadhmi A. beweerde eerst dat het slachtoffer had uitgehaald met een steen en dat hij zich enkel proberen verdedigen had. Zijn versie strookte echter niet met de vaststellingen van de politie en met de camerabeelden van een fastfoodzaak, waarop het incident te zien was.

Daarna zei hij dat hij het slachtoffer enkel bang wilde maken. “Het was nooit mijn bedoeling om hem pijn te doen”, vertelde hij de rechtbank. De verdediging pleitte de vrijspraak voor de moordpoging. Voor de verboden wapendracht en het uiten van bedreigingen vroeg zijn advocate een werkstraf.

Vonnis op 24 oktober.