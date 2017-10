Vakantie Fans van Wes Anderson kunnen hun hartje ophalen in deze Airbnb

Regisseur Wes Anderson ken je onder meer van 'The Budapest Hotel', 'Moonrise Kingdom' en 'The Royal Tenenbaums' en het zijn die films die de eigenares van een huis in Picton in de Canadese provincie Ontario inspireerden. Dayna Winter richtte elke kamer van haar Mr. Anderson's House in in de typische stijl die zijn prenten kenmerkt. Zelf noemt ze het "een liefdesbrief aan Wes Anderson" en sinds juli kunnen ook gasten er verblijven. Ze beschouwt het als een kunstwerk dat nooit af is en waar heel wat tijd is ingekropen, al was het maar om naar de vele vintage spulletjes op zoek te gaan. Iets voor de nostalgische fans dus die een huis met een hart boven een hotel verkiezen. Een nachtje in dat filmdecor kost je wel om en bij de 150 euro.