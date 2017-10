Belg drinkt steeds meer champagne

Koksijde - De thuisconsumptie van champagne van de Belg is het afgelopen jaar gestegen, met 6,7 procent in volume en zelfs 15 procent in waarde. Die cijfers werden meegegeven tijdens de Belgische dag van de champagnewijnen in Koksijde.

België blijft uitermate belangrijk voor de Franse champagneproducenten. Het is de zesde markt voor champagne met 5,57 procent van alle export van champagneflessen.

Het verbruikte volume in België steeg met 6,7 procent, de omzet zelfs met 15 procent. Dat heeft te maken met de diversifiëring in de consumptie van champagne en de belangstelling van de Belgische consumenten voor het hogere gamma, met een stijgende interesse voor speciale cuvées, roséchampagne en millésimés.

De champagnesector doet het wereldwijd goed. Vorig jaar was de export van champagnewijnen goed voor een omzet van 4,71 miljard euro, het op één na hoogste cijfer ooit. Dat zei Thibaut Le Mailloux, communicatiedirecteur van het Comité Champagne. Er wordt niet alleen steeds meer en verder uitgevoerd, maar de markt raakt ook meer gediversifieerd. Zo werd in 2016 8,6 procent meer roséchampagne uitgevoerd en 4,7 procent meer “cuvées de prestige”.

Binnen de Europese markt zijn onder meer Nederland en Italië stevige groeilanden, buiten Europa stijgt vanuit alle hoeken van de wereld de vraag om champagne met onder meer een toename van 25,4 procent in Nieuw-Zeeland, 15,1 procent in Zuid-Afrika, 14,2 procent in Zuid-Korea en 12 procent in Mexico. Champagneconsumenten tonen een groeiende belangstelling voor steeds zeldzamere en prestigieuze cuvées.

In Koksijde werd maandag ook Kristel Balcaen uitgeroepen als Belgische winnares van de Europese wedstrijd van de champagneambassadeurs. Zij mag van 6 tot 9 november naar de Franse stad Epernay voor een internationale competitie. Voor deze twaalfde uitgave heeft het Comité Champagne geopteerd voor de “dégorgement” en “doseringsfasen”. De kandidaten moeten dus deze handelingen kunnen uitleggen evenals hun belang bij het bereiden van champagnewijn.