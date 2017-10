Nobelprijs Economie 2017 gaat naar Amerikaan Richard H. Thaler

De Nobelprijs Economie van 2017 is toegekend aan de 72-jarige Amerikaan Richard H. Thaler voor zijn bijdrage aan gedragseconomie. Dat heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen maandag bekendgemaakt.

Thaler werd in 1945 geboren in het Amerikaanse East Orange (New Jersey). Zijn bijdragen hebben “een brug gebouwd tussen economische en psychologische analyses van individuele besluitvorming”, klinkt het. Thaler onderzoekt hoe beperkte rationaliteit, sociale voorkeuren en beperkte zelfcontrole een invloed kunnen hebben op individuele beslissingen en marktresultaten.

Officieel geldt de bekroning voor Economie niet als een Nobelprijs. De prijs gaat dus niet terug tot het testament van dynamietbedenker Alfred Nobel, maar werd door de Zweedse centrale bank voor het eerst toegekend in 1969. Vandaar de officiële naam: “Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economische wetenschappen ter nagedachtenis van Alfred Nobel”.

Thaler volgt op de erelijst de Brits-Amerikaanse econoom Oliver Hart en de Fin Bengt Holmström op.