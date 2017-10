De Franse acteur Jean Rochefort, één van de meest populaire acteurs van de Franse cinema, is in de nacht van zondag op maandag overleden in een ziekenhuis in Parijs.

Rochefort, die in meer dan honderd films speelde, werd 87. Hij was in augustus reeds opgenomen. In 1999 ontving Rochefort, bekend van onder andere “Le mari de la coiffeuse”, “L’Homme du train” en “L’Horloger de Saint-Paul”, een ere-César voor zijn hele carrière.