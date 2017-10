Krijgt het vervelendste werktuig van de gynaecoloog eindelijk een nieuw design?

Een bezoekje aan de gynaecoloog is voor de meeste vrouwen niet bepaald het hoogtepunt van het jaar en als het speculum, in de volksmond beter bekend als de eendenbek, in zicht komt is het vaak helemaal gedaan met de pret. Maar goed nieuws, het lijkt er op dat het bekkenonderzoek misschien binnenkort wat aangenamer zal verlopen, want het ondertussen meer dan 170 jaar oude toestelletje kreeg een nieuw design.

Het was de Amerikaanse dokter James Marion Sims die het speculum bedacht rond 1840 en het gebruikte om baanbrekend gynaecologisch onderzoek te doen. Veel van zijn experimenten vonden plaats op zwarte slaven en dus werd het toestelletje niet meteen ontworpen met veel comfort voor de patiënt in het achterhoofd. Vandaag zijn we meer dan 170 jaar verder en is de eendenbek haast ongewijzigd gebleven. De vroegere editie bestond uit tin, anno 2017 gaat het om staal of plastic, maar behalve het materiaal veranderde er weinig.

Niet dat er de laatste jaren werd stilgezeten wat innovatie van het apparaat betreft. Ontwikkelaars, studenten of vrouwengroepen bedachten varianten of compleet nieuwe toestellen, maar de meeste flopten. Toch raadt zelfs het American College of Physicians al sinds 2014 aan om op zoek te gaan naar een andere manier om het bekkenonderzoek uit te voeren omdat het huidige "pijn, angst en schaamte" met zich kan meebrengen. Enter Hailey Stewart, designer bij Frog dat onder meer ooit de eerste Macintosh van Apple mee vorm gaf.

Eigen ervaringen

De voorbije maanden werkte ze samen met een andere designer, Sahana Kumar, aan het speculum. Ze hadden daarbij voor ogen wat ze zelf onaangenaam vonden bij het gynaecologisch onderzoek zoals het geluid, de kille temperatuur en het gevoel vanbinnen waarbij je de indruk krijgt dat je wordt uitgerokken als een elastiek. Ze gingen op zoek naar nieuwe mechanismen om het instrument in te brengen, naar nieuwe materialen die een aangenamer gevoel opleverden en naar iets dat er niet uitzag als een middeleeuws marteltuig. En ook aan de dokters en hun ergonomie werd gedacht.

(De nieuwe eendenbek rechts versus de oude)

Stressbal en meditatie

Het resultaat van al hun opgeofferde vrije tijd kreeg uiteindelijk de naam Yona mee, maar het gaat om meer dan enkel een nieuw speculum uit silicone. Ook de totaalervaring van een gynaecologisch onderzoek werd naderbij bekeken en aangenamer gemaakt. Het project omvat daarom ook richtlijnen voor dokters, een meditatie-oefening voor de patiënten voor de aanvang van het onderzoek, een app en een compleet pakket met stressballetje en sokken om praktisch in de beugels te liggen.

Grootste uitdaging

Maar nu komt de grootste uitdaging, want het hele project moet nu ook de dokters in kwestie bereiken en dat is net waar hun voorgangers faalden, iets waar Stewart en Kumar zich zeker van bewust zijn. "Je kunt het meest prachtige, unieke en gebruiksvriendelijke apparaat ontwikkelen, maar als een dokter niet wil leren hoe het werkt dan zal de patiënt het nooit te zien krijgen", zegt Stewart. "Als je dokters de keuze geeft tussen een slechte en een goede optie dan zullen ze voor de goede kiezen, maar dat kunnen ze niet weten tot ze die optie voorgeschoteld krijgen."