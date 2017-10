Ranst - De Broechemsesteenweg gaat tot 20 oktober dicht wegens wegwerkzaamheden.

Op het kruispunt met de Bieslooklaan moet de riolering hersteld worden. Wie via de Broechemsteenweg naar de Bieslooklaan of de Nierlenderstraat wil rijden kan dat nog maar ander doorgaand verkeer moet een wegomlegging volgen via de Van Den Nestlaan en de Ranstsesteenweg. Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de hele periode nog wel voorbij de plek van de ingreep.