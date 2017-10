Jongetje (12) verliest voet en deel van been in pretpark

Een bezoek aan het Fort Fun-pretpark in het Duitse Bestwig heeft wel erg kwalijke gevolgen voor een 12-jarige jongen. Hij verloor een deel van zijn onderbeen en zijn voet na een ritje op de rodelbaan.

De jongen was vermoedelijk niet voldoende vastgemaakt toen hij zaterdagnamiddag op de rodelbaan ging, want zijn voet kwam tussen de slee waar hij op zat en de baan terecht. “Het been van de 12-jarige jongen werd in het midden van zijn scheenbeen afgerukt”, staat te lezen in een post op Facebook van het pretpark.

Het personeel van het park schoot meteen ter hulp, net als een dokter die in het pretpark werkt. De jongeman werd meteen in een helikopter gezet om naar het ziekenhuis gebracht te worden.

“Ons personeel is enorm aangedaan”, lezen we nog op Facebook. “Het kind is buiten levensgevaar en we onderzoeken hoe zoiets vreselijk kon gebeuren. We zijn in gedachten bij het kind en zijn ouders.”