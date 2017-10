Greenpeace tovert Schumanplein om in gigantische zon

Milieuorganisatie Greenpeace heeft maandag een groot spandoek met daarop de boodschap ‘Go Solar’ ontplooid in het midden van het Brusselse Schumanplein. Daarmee vragen ze dat de EU zich volledig schaart achter hernieuwbare energie.

Een eerste actie om het rondpunt met gele, biologisch afbreekbare verf om te vormen tot een zon, werd door de politie en de brandweer, die alle verf wegspoelde, vroeg in de ochtend in de kiem gesmoord.

Omstreeks 8.00 uur werd er een groot geel spandoek ontplooid met het opschrift ‘Go Solar’ om de Europese Unie te stimuleren, in te zetten op hernieuwbare energie voor en door burgers. Een verschuiving in het energiesysteem is volgens Greenpeace essentieel in de strijd tegen de klimaatverandering.

“Europa heeft een groot potentieel aan hernieuwbare energie en burgers zijn klaar om die te helpen opwekken”, verklaart Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België. “Gaan we het energiesysteem dus mee in handen geven van de burgers en coöperatieven om mee die hernieuwbare energie op te wekken, of gaan we het energiesysteem nog steviger in handen geven en laten van grote energiebedrijven die nog inzetten op steenkool- en gasontwikkeling?”

Op 28 november zal er in de Energiecommissie van het Europese Parlement gestemd worden over de beleidsplannen voor hernieuwbare energie, en op 11 december over de hervorming van de elektriciteitsmarkt. Het voltallige EU-Parlement zal begin 2018 zijn stem uitbrengen.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE