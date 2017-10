OVERZICHT. Hier zal u dinsdag hinder ondervinden van de nationale actiedag

De socialistische overheidsvakbond ACOD organiseert op dinsdag 10 oktober een ‘reactiedag’ in de openbare diensten, tegen de “stiefmoederlijke” behandeling van de openbare sector. Een overzicht van waar u de hinder zal voelen.

Trein

ACOD Spoor staakt. De NMBS verwacht dan ook zwaar verstoord treinverkeer, waarbij ook de internationale treinverbindingen dreigen getroffen te worden. Het treinverkeer kan hinder ondervinden vanaf maandagavond 22 uur tot dinsdagavond 22 uur. Er worden wel deurwaarders gestuurd wanneer de minimale dienstverlening niet verzekerd is, maar de kans is groot dat het de stakers niet zal afschrikken. Wie normaal de trein neemt, houdt er dus best rekening mee dat hij niet op zijn werk of op school geraakt.

Tram en bus

Hetzelfde voor bussen en trams. “De Lijn verwacht dat de staking van de socialistische vakbond haar dienstverlening op 10 oktober in heel Vlaanderen zal verstoren”, zegt Tom Van de Vreken. Omdat de twee andere vakbonden de actie niet steunen, zullen er wel sommige bussen en trams rijden. De vraag is alleen hoeveel. Ook bij de Brusselse MIVB (bus, tram, metro) wordt zware hinder verwacht.

Rode Duivels-supporters die dinsdagavond naar de kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus willen gaan kijken, kunnen ook hinder ondervinden omdat metro 6 richting het Koning Boudewijnstadion mogelijk niet rijdt. “Op dit ogenblik is het nog moeilijk om de exacte reikwijdte van de hinder in te schatten. Toch bestaat het risico dat geen enkele metro rijdt op lijn 6 die het Koning Boudewijnstadion bedient”, luidt het bij de MIVB.

Bpost

Hinder zal er ook zijn voor de verdeling van brieven en pakjes. De socialistische vakbond staakt, het ACV niet. “Er zal hinder zijn, maar met sterke regionale verschillen”, aldus een woordvoerster van bpost. De kranten zullen normaal worden verdeeld.

Luchthavens

Er wordt niet gestaakt op de luchthavens of bij verkeersleider Belgocontrol. Wel houd je best rekening met vertragingen als je met het openbaar vervoer naar de luchthaven gaat.

Onderwijs

De lessen gaan gewoon door. ACOD zal wel aan de scholen pamfletten uitdelen. In sommige scholen zullen geen warme maaltijden worden verdeeld, wordt er niet gepoetst en is er geen naschoolse opvang.

Crèches

Sommige openbare crèches zullen actie voeren. Voor de kinderopvanglocaties in Antwerpen zijn de ouders al op de hoogte gebracht van eventuele hinder.

Foto: Photo News

Steden en gemeenten

Op veel plaatsen zal er actie gevoerd worden. Maar er wordt gestreefd naar een minimale dienstverlening. Vooral bij de OCMW’s zal de staking gevoeld worden. De warme maaltijdbedeling bij bejaarden bijvoorbeeld kan niet overal gegarandeerd worden. Bejaardenhuizen nemen hun voorzorgen.

Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan dinsdag contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaars kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenterop het nummer 03/221.13.33.

Afvalophaling

De dienst stadsreiniging van de stad Antwerpen zal in de mate van het mogelijke het buitengezette afval selectief ophalen. Als er zich een te klein aantal medewerkers aanmeldt, wordt er overgegaan op niet-selectieve ophaling. De stad wil dat uiteraard vermijden en vraagt haar inwoners om recycleerbare fracties (papier en karton en pmd) indien mogelijk een week binnen te houden. Papiermanden zullen beperkt worden leeggemaakt.

Alle containerparken zijn gesloten op dinsdag 10 oktober, zodat de medewerkers de collega’s van de huisvuilophaling kunnen ondersteunen.

Gevangenissen

In de gevangenissen, zo maakt ACOD-secretaris Gino Hoppe zich sterk, zal de staking zeer goed opgevolgd worden. In elke provincie zal aan één gevangenis alvast een stakingspost staan. De politie zal de taken van de stakende cipiers tijdelijk overnemen. In de meeste gevangenissen is er die dag geen bezoek mogelijk.

Ziekenhuizen

Ook in ziekenhuizen is opgeroepen om te staken. Een rondvraag leert ons dat het momenteel nog niet duidelijk is wie nu staakt en wie niet. Niet dringende operaties worden zo veel mogelijk uitgesteld. In veel ziekenhuizen zal de staking niet te voelen zijn en wordt er normaal gewerkt. Patiënten zullen vooraf verwittigd worden wanneer hun operatie wordt uitgesteld.

Politie en brandweer

Ook bij politie en brandweer wordt gestaakt, maar alleen door leden van ACOD. Het is nog niet duidelijk wat de impact zal zijn, maar uiteraard is de dienstverlening hier verzekerd.

Vlaamse en federale overheidsdiensten

ACOD heeft haar leden opgeroepen om niet te werken en thuis te blijven. De dienstverlening zal hier zwaar verstoord zijn.

Banken

Ook hier heeft ACOD opgeroepen om het werk neer te leggen. Wat de impact zal zijn, valt nog af te wachten. Normaal gezien zullen de kantoren wel open zijn.

VRT

De normale programmatie wordt gevolgd, maar de socialistische vakbond zal wel aan de poort protesteren tegen de besparingen van de regering-Michel.

Overige

Stakingsposten zullen er ook staan aan enkele elektriciteitscentrales, maar zonder veel gevolgen voor de consument. Ook aan verscheidene sluizen zullen stakingsposten staan, maar met beperkte hinder. Het is niet de bedoeling de havens lam te leggen, klinkt het bij de socialistische vakbond.