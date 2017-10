Eden Hazard is is de derde Belgische genomineerde voor de Gouden Bal

Binnenkort weten we wie de prestigieuze Ballon d’Or of Gouden Bal wint. Organisator France Football maakte doorheen de dag alle 30 kandidaat-winnaars bekend. Nadat eerder deze middag Dries Mertens (Napoli) en Kevin De Bruyne (Manchester City) door France Football genomineerd werden, kreeg nu ook Eden Hazard (Chelsea) zijn nominatie in de bus. De winnaar wordt op maandag 18 december bekendgemaakt.

Het Franse sportmagazine begon de dag met de bekendmaking van Neymar (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Luka Modric (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea) en Marcelo (Real Madrid) als kanshebbers voor misschien wel de belangrijkste individuele trofee in het voetbal. Op de middag werd die lijst van vijf aangevuld met vijf nieuwe namen, met daarbij de eerste Belg: Dries Mertens (Napoli). De andere vier waren Sergio Ramos (Real Madrid), Luis Suarez (Barcelona), Jan Oblak (Atlético) en Philippe Coutinho (Liverpool).

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Dries Mertens #ballondor pic.twitter.com/E7IiXYFcHj — France Football (@francefootball) 9 oktober 2017

Kevin De Bruyne verkeerde even later in mooi gezelschap in zijn reeks. Ook Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Harry Kane (Eng/Tottenham), David De Gea (Spa/Manchester United) en Edin Dzeko (Bos/AS Roma) bleken kanshebbers op het winnen van de Gouden Bal.

Vervolgens bleken ook Antoine Griezmann (Fra/Atlético Madrid), Radamel Falcao (Col/Monaco), Gianluigi Buffon (Ita/Juventus), Toni Kroos (Dui/Real Madrid) en Sadio Mané (Sen/Liverpool), en even later viervoudig winnaar Lionel Messi (Arg/FC Barcelona), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Edinson Cavani (Uru/PSG), Mats Hummels (Dui/Bayern München) en Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Borussia Dortmund) bij de gelukkigen te behoren.

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Kevin De Bruyne #ballondor pic.twitter.com/KFTnMFHM4x — France Football (@francefootball) 9 oktober 2017

Tot de laatste lichting genomineerden behoorde ook Eden Hazard (Chelsea), samen met de Portugese superster Cristiano Ronaldo (Real Madrid), de Italiaan Leonardo Bonucci (AC Milaan), de Spanjaard Isco (Real Madrid) en de Fransman Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Eden Hazard #ballondor pic.twitter.com/lUzX5vpHWn — France Football (@francefootball) 9 oktober 2017

Vorig jaar was Kevin De Bruyne (Manchester City) de enige Belgische genomineerde voor de Ballon d’Or. De Gouden Bal is sinds vorig jaar niet langer een gezamenlijke organisatie van France Football en de wereldvoetbalbond FIFA. In 2010 werden de Ballon d’Or en de FIFA World Player of the Year samengevoegd tot FIFA Ballon d’Or, maar in september 2016 raakte bekend dat France Football en FIFA hun samenwerking stopzetten.

The 30 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football ! #ballondor pic.twitter.com/TBRQwRvo4E — France Football (@francefootball) 9 oktober 2017

Lionel Messi won die FIFA Ballon d’Or vier keer (2010-2012 & 2015), Cristiano Ronaldo twee keer (2013 & 2014). De twee vedetten wonnen ook de oorspronkelijke Ballon d’Or, Messi één keer in 2009, Ronaldo twee keer: in 2008 en vorig jaar.

De dertig genomineerden van 2017:

Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Borussia Dortmund)

Karim Benzema (Fra/Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Ita/AC Milaan)

Gianluigi Buffon (Ita/Juventus)

Edinson Cavani (Uru/Paris Saint-Germain)

Philippe Coutinho (Bra/Liverpool)

Kevin De Bruyne (Bel/Manchester City)

David De Gea (Spa/Manchester United)

Paulo Dybala (Arg/Juventus)

Edin Dzeko (BHe/AS Roma)

Radamel Falcao (Col/AS Monaco)

Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid)

Eden Hazard (Bel/Chelsea)

Mats Hummels (Dui/Bayern München)

Isco (Spa/Real Madrid)

Harry Kane (Eng/Tottenham)

N'Golo Kanté (Fra/Chelsea)

Toni Kroos (Dui/Real Madrid)

Robert Lewandowski (Pol/Bayern München)

Sadio Mané (Sen/Liverpool)

Marcelo (Bra/Real Madrid)

Kylian Mbappé (Fra/Paris Saint-Germain)

Dries Mertens (Bel/Napels)

Lionel Messi (Arg/FC Barcelona)

Luka Modric (Kro/Real Madrid)

Neymar (Bra/Paris Saint-Germain)

Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid)

Sergio Ramos (Spa/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid)

Luis Suarez (Uru/FC Barcelona)