Man wil meisjes in nood helpen, maar wordt zwaar toegetakeld

Een Gentenaar is vrijdagnacht rond 3 uur in de omgeving van de Vooruit zwaar aangepakt. Hij diende een klacht in bij de politie en doet via de sociale media een oproep tot getuigen.

Op de Facebookpagina Da és mijn Gent schrijft Bram Van Cauter dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag “tot gort werd geslagen” nadat hij iemand die volgens hem twee meisjes aan het lastigvallen was, had aangemaand om daarmee op te houden. Het resultaat is op de foto’s bovenaan dit artikel te zien.

“Een jongen van ‘Noord-Afrikaanse’ origine was twee meisjes aan het lastigvallen toen die probeerden te vertrekken met hun fiets. Ze schreeuwden dat hij moest stoppen, maar hij bleef voortdoen. Ik liet hem zeer duidelijk blijken dat hij ermee ophouden moest, maar in tegenstelling tot talloze andere keren liep dit niet goed af. Als er iemand tips heeft/camerabeelden/... of weet wie die meisjes waren: gelieve me te contacteren”, schrijft de man op Facebook.

“De dader was alleen (vreemd), 1m70 tot 1m80, niet echt breed gebouwd, kroeshaar (niet kortgeschoren, mss wel aan de zijkant), met Arabische roots. Ik heb een lichtbruin vermoeden dat hij regelmatig in de kickboxclub te vinden is. Ik ben genaaid en hou allicht littekens over in mijn gezicht. Ik denk dat hij me met een sleutel toegetakeld heeft of een ander scherp object”, schrijft Bram.

De politie bevestigt dat Van Cauter aangifte heeft gedaan van het voorval, maar kan in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar geven. Van Cauter schrijft op dezelfde Facebookpagina nog dat de twee betrokken meisjes gewoon wegreden, terwijl hij geslagen werd. Daarom roept hij eventuele getuigen op om hem te contacteren.