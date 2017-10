Sofia Vergara en Lady Gaga doen belangrijke oproep: "Laat je borsten controleren"

Actrice Sofia Vergara (45) en Lady Gaga (31) hebben naar aanleiding van de Breast Cancer Awareness Month op Instagram enkele foto's gedeeld die anderen moeten aanzetten om zelf een mammografie te ondergaan en hun verhalen over borstkanker te delen. Beide sterren hebben van dichtbij meegemaakt hoe verwoestend kanker kan zijn. Vergara kreeg er eerder zelf mee te kampen en Lady Gaga verloor er haar beste vriendin aan.

Sofia Vergara, vooral bekend van de tv-serie 'Modern Family', heeft op Instagram een foto gedeeld waarin ze te zien is terwijl ze in het ziekenhuis een mammografie ondergaat. Zelf geeft ze aan dat het een jaarlijkse gewoonte is en spoort daarom anderen aan hetzelfde te doen. En daar heeft de actrice een goede reden voor. Zo werd ze zelf in haar twintiger jaren getroffen door schildklierkanker en dus is ze op haar hoede om niet opnieuw het slachtoffer te worden van de ziekte.

You have to do it!!!???????? #mammogram

Ook Lady Gaga deelde een bijzondere foto van haar en haar beste vriendin Sonja Durham op Instagram die anderen moet helpen aansporen om over kanker te praten en de verschillende ervaringen ermee met elkaar te delen. Durham overleed namelijk in mei aan de gevolgen van kanker. Ze zou op 8 oktober 42 geworden zijn.

"Breast Cancer Awareness Month is zo belangrijk", vertelt Gaga. "Deel je overlevingsverhalen en behandelingsplannen met elkaar. Elke kanker is anders, maar hoe meer we erover praten hoe meer we leren. Ik heb er geen woorden voor meisje, enkel tranen en dromen en ik weet dat je Haus of Gaga nu runt vanuit de hemel." In een andere foto laat ze ook weten dat ze altijd wat van de as van haar vriendin bij zich draagt.