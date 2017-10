Vrachtwagen verliest lading aan Rupeltunnel: A12 versperd

Boom - Op de E313 richting Antwerpen zijn ter hoogte van Antwerpen-Oost maandagochtend twee ongevallen gebeurd. Al snel stond er een file van meer dan 2,5 uur. Iets na 7.40 uur was het ongeval afgehandeld. Het blijft een erg drukke ochtendspits met verschillende ongevallen op de Ring en de A12 die zelfs versperd is nadat een vrachtwagen zijn lading verloor.

De A12 is in de richting van Brussel volledig afgesloten ter hoogte van Boom. Een vrachtwagen is er net voor de Rupeltunnel tegen de zijwand terechtgekomen. De lading van de vrachtwagen - een hoogtewerker - kwam op de weg terecht.

De trucker raakte lichtgewond. De brandweer ruimt momenteel de brokstukken van de klap op. De takelwerken zijn ook volop aan de gang. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid. De politie raadt aan om via de E19 naar Brussel te rijden.

#File op de verkeerswisselaar #Boom door een #ongeval in de #Rupeltunnel ri Brussel. Verkeer van de A12 wordt omgeleid via Boom - Willebroek pic.twitter.com/rRS4AT6grm — Lokale Politie Rupel (@Politie_Rupel) 9 oktober 2017

E313

Iets voor zes uur kwam het tot twee kop-staartaanrijdingen waarbij drie vrachtwagens en één bestelwagen betrokken waren. Er zou één gewonde zijn gevallen. De hinder was enorm: al snel was het meer dan 2,5 uur aanschuiven E313 richting Antwerpen.

Drie rijstroken waren versperd maar het verkeer kan voorbij via de busstrook. Twee vrachtwagens en de bestelwagen moesten getakeld worden. Bovendien kwam er veel glas op het wegdek terecht. Rond 7.40 uur was het ongeval afgehandeld.

Toch blijft het een erg moeizame ochtendspits. Terwijl het fileleed op de E313 (vanuit Herentals) en E34 (vanuit Zoersel) aanhoudt, zijn er ook ongevallen gebeurd op de Ring richting Gent. In Borgerhout waren een tijdlang twee rijstroken versperd na een ongeval tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De auto lag gekanteld op de weg en de bestuurder raakte gewond. In Deurne was even een rijstrook versperd na een kop-staartaanrijding.