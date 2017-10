Spelers knielen tijdens volkslied, dus trapt Amerikaanse vicepresident het af

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft zondag tijdens een American Football-wedstrijd het stadion verlaten omdat verschillende spelers knielden tijdens het volkslied. Volgens president Donald Trump deed Pence dat op zijn vraag. “Ik vroeg Mike Pence om het stadion te verlaten als er spelers zouden knielen en geen respect tonen voor ons land”, tweette Trump. “Ik ben trots op hem en the second lady Karen.”

Pence zat samen met zijn vrouw in de tribune voor de wedstrijd tussen de Indianapolis Colts en de San Francisco 49ers.

Foto: AP

Verschillende lokale media vinden het geen toeval dat Pence uitgerekend de wedstrijd tussen de Colts en de 49ers bijwoonde en vroegtijdig verliet. “De 49ers is de enige ploeg die tot nu toe altijd een speler gehad heeft die knielde tijdens het volkslied sinds Colin Kaepernick de eerste was die het deed tijdens de voorbereiding op het seizoen 2016”, schreef Gregg Doyle in de Indianapolis Star. “Kaepernick speelde ook voor de 49ers”, voegde de sportjournalist eraan toe. De journalisten die in het zog van Pence reizen, waren op voorhand op de hoogte gebracht van het vroegtijdige vertrek van de vicepresident, volgens een journalist van de NBC.

Pence schreef achteraf op Twitter dat hij de match verliet omdat hij en de president geen enkele actie willen goedkeuren die “onze soldaten, onze vlag of ons volkslied” niet respecteren. “Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar ik denk niet dat het te veel gevraagd is dat spelers de vlag en ons volkslied respecteren.”

De vicepresident postte ook een foto van hem en zijn vrouw terwijl ze rechtstaan voor het volkslied. “Wij waren trots om te staan voor onze soldaten, onze vlag en ons volkslied.”

Atleten zitten sinds augustus 2016 wel vaker op hun knie tijdens het volkslied. Ze doen dat uit protest tegen politiegeweld, nadat verschillende zwarte mannen werden doodgeschoten.