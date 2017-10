Bart Swings is dit weekeinde het record op de 3.000 meter van de Max Aicher Arena in Inzell kwijtgeraakt. De Nederlander Sven Kramer opende het olympisch seizoen in het Duitse schaatsdorp met 3:37.45.

Swings had op 21 oktober 2016 3:38.03 geklokt. Kramer is bij de Olympische Winterspelen de voornaamste tegenstander van Swings, zeker op de 5.000 en 10.000 meter. Met zijn Noorse trainingspartners bereidt Swings zich in Stavanger voor op het schaatsseizoen. .