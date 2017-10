Viersel - Sea Eagles Rescue Team ruimde zondag samen met de Sub Aqua Club Nijlen de bodem van het Albertkanaal in Viersel (Zandhoven) op. De duikers vonden een geweer, dat de politie direct kwam ophalen.

Het was een beetje een zwerfvuilopruimactie, maar dan onder water in het Albertkanaal van de brug in Viersel tot aan de bootkraan van Viersel Waterski Club.

“Het waterskiseizoen loopt op zijn einde, vandaar ...