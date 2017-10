Charline “weggestemd” uit dj-duo 2Empress

Charline Vandergeeten is boos over de berichten dat ze uit eigen beweging het vrouwelijke dj-duo 2Empress heeft verlaten om een solocarrière na te jagen en zich meer bezig te kunnen houden met de paardensport, haar hobby.

“Na de scheiding van 2 Empress-manager Dieter Van ­Daele (die getrouwd was met ­Charline, red.) is er gestemd door de drie zaakvoerders – Vandergeeten, Van Daele en 2Empress-collega Justine Szpringer – en is mijn cliënte met twee stemmen tegen één weggestemd als dj-artieste”, laat haar advocaat weten. Vandergeeten werd kort na haar gedwongen exit vervangen door Tatjana De Vliegher, een voormalige discotheekdanseres.