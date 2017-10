Bruidegom in spe steelt de show met aanzoek tijdens kunstproject

Kunstenaar Wim Tellier heeft zaterdag zo’n 350 mensen op de Grote Markt van Lier laten poseren rond een luchtballon met een smiley erop voor een luchtfoto. De regen was een spelbreker, maar iedereen werd wel meteen ‘happy’ van het project Sharing Happiness. Er kwam zelfs een huwelijksaanzoek van.

