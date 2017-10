Voor de vierde keer dit seizoen heeft Westerlo in de slotfase met punten gemorst. De Kemphanen leken in Leuven een gelijkspel over de streep te trekken, maar na een foutje in de 89e minuut blijft de puntenbak opnieuw leeg. “Een scenario dat zich al een heel seizoen herhaalt”, vloekte Wouter Corstjens.