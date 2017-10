Orde der Artsen niet te spreken over diagnoses via webcam

Gedaan met snotteren en hoesten in de wachtkamer. Vanaf nu raadpleegt u een huisarts vanuit uw zetel, via de webcam. Het platform Vividoctor biedt consultatie op afstand, als eerste in België. Maar de Orde der Artsen is er niet over te spreken: “Het verschil tussen migraine en een hersenbloeding, dat kan je op video niet zien. Het risico dat de diagnose fout is, is gewoon te groot.”

Je neemt je mobieltje, tikt op de app, Vividoctor verbindt je door met een online arts en tien minuten later heb je de diagnose en een voorschrift, aldus de promofilmpjes. “Dit is de toekomst”, zegt Sidar Ok, de Koerdisch-Belgische oprichter van het platform. “In de VS is het al een miljoenenbusiness, in Duitsland en Engeland boomt teleconsultatie ook. Voor ouderen of mensen met een druk leven is het heel interessant.”

Hij lanceerde Vividoctor vorig jaar, maar pas een paar weken geleden werd het actief. “Met dank aan crowdfunding: in een week tijd verzamelden we 100.000 euro. We hebben links met verschillende ziekenhuizen en tellen nu 150 gebruikers, vooral in Brussel en Wallonië. Maar Vlaanderen volgt.”

40 graden koorts: banaal of gevaarlijk?

De Orde der Artsen is “heel duidelijk tégen” het project. “Het is simpel: een diagnose op afstand is niet mogelijk”, zegt voorzitter Michel Deneyer. “Niet via telefoon, en niet via video. Als een kind 40 graden koorts heeft, wat is er dan? Dat kan heel banaal zijn, maar ook een levensgevaarlijke ontsteking. Dat kan je alleen bepalen via een fysieke consultatie. Vandaag geven drukbezette dokters van wacht soms al via de telefoon advies. Maar dat loopt geregeld slecht af.”

Bij Vividoctor zeggen ze dat ze niet tegen het traditionele systeem zijn, maar ernaast willen bestaan. “In veel gevallen verwijzen onze artsen door naar een fysieke consultatie”, zegt Ok. “Dit is gewoon een typisch conservatieve reactie van de Orde. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat consultatie op afstand meer risico’s inhoudt.” Deneyer wuift dat weg: “In Canada, waar men soms 150 kilometer over een gletsjer moet rijden naar een dokter, is teleconsultatie beter dan niks. Maar in België zijn er 55.000 huisartsen. Ze zijn heel bereikbaar, en een consultatie kost – inclusief terugbetaling – 5 euro. Waarom zou je dan meer risico nemen op een foute diagnose?”