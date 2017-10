Bus vol knuffels op weg naar Cyprus

Vorselaar - Zes mannen uit Grobbendonk en Vorselaar zijn vertrokken voor een busrit van 14 dagen naar het noorden van Cyprus. Het gaat om een project voor een lokaal weeshuis.

Begin dit jaar lanceerde De ­Robinson Club, een vereniging van vitale 60-plussers, het idee om een oude reisbus om te bouwen tot een mobilhome. De zwerfwagen zou dan afgeleverd worden in Cyprus en ter beschikking gesteld van twee weeshuizen. Het werk is na maanden zwoegen klaar en gisteren begonnen Paul Van Rompaey, Jos en Yentoff Celen, Rene Jacobs, Rik Willemsen en Gerben ­Haringsma aan hun epische tocht. “We doorkruisen Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Servië, Bulgarije, Griekenland en Turkije”, weet Yentoff Celen. “In de bus hebben we ook zo’n 1.300 knuffels mee. Die zijn bestemd voor weeshuizen in Bulgarije en Kroatië.” De avonturiers hebben verder 5.000 euro op zak. “Dat geld zal gebruikt worden voor de aanleg van een speeltuin. Een project dat we zelf coördineren. Dit geld zal onderweg nergens blijven kleven.”

De toekomst van de mobilhome is nog wat onzeker. “Ter plaatse verkopen, één van de opties om middelen binnen te halen, wordt misschien moeilijk omdat het een voertuig is met het stuur links”, zegt Paul Van ­Rompaey. “In Cyprus wordt er ook links gereden. Mogelijk zoeken we elders een koper. We hopen er toch minimaal 5.000 euro voor te krijgen. Dat geld gaat dan opnieuw naar het weeshuis.”