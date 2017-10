Grootste slipschool van het land boos op Weyts: “Slipcursus geeft jongeren geen vals gevoel van veiligheid”

Er gaan stemmen op om een slipcursus verplicht te maken in de rijopleiding. Maar minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vreest een vals gevoel van veiligheid. Slipschool Jesco in Puurs, de grootste van het land, reageert verbolgen.

Vorige week maakte Touring de resultaten bekend van een enquête waaruit blijkt dat de helft van de chauffeurs zichzelf niet geschikt vindt om in slecht weer met de wagen te rijden. Bovendien weet amper één op de drie wat te doen als de auto begint te slippen. Er gaan dan ook stemmen op om een slipcursus verplicht te maken in de rijopleiding. Maar volgens mobiliteitsminister Weyts geeft zo’n cursus een vals gevoel van veiligheid aan jonge bestuurders. Hij benadrukt ook dat er in de vernieuwde rijopleiding al veel meer aandacht is voor rijden in slecht weer dan vroeger.

Bij Jesco Auto Training School, naast de A12 in Puurs, zijn ze op zijn zachtst gezegd not amused. “Wij zijn al 43 jaar expert in rijvaardigheid en vinden de reactie van de minister heel ongelukkig en een spijtige zaak”, zeggen Ivo Janssen en Dirk Van Hooydonk. “En dat niet omwille van commerciële redenen maar omwille van de veiligheid van beginnende bestuurders. De ongerustheid van de minister over ‘het te veel vertrouwen geven aan jongeren of bestuurders in het algemeen’ wanneer ze een slipcursus zouden volgen is volledig ongegrond. Moest de minister zelf eens op cursus komen, dan zou hij zien dat de nadruk héél duidelijk wordt gelegd op het voorkomen van zo’n noodsituaties. Hij zou ook zien dat onze instructeurs op een psychologische manier te werk gaan en de juiste aanpak tonen ten opzichte van de verschillende types van cursisten. Ten slotte zou hij merken dat 97% van de deelnemers, na het volgen van een cursus, zijn attitude in het verkeer op een positieve manier aanpast.”