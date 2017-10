Groente- en fruitwinkel ‘t Krawaatje verandert in dameskledingzaak

Lille - De voormalige verswinkel ‘t Krawaatje op de Poederleeseweg in Lille is omgetoverd tot de hippe dameskleding- en decoratiezaak Ils. Ils is de afkorting van I Love Shopping.

De Lillenaren konden jarenlang groenten en fruit kopen in ‘t Krawaatje vlak bij parking De Wissel op de Poederleeseweg in Lille. Het centraal gelegen pand krijgt twee jaar na de sluiting van ‘t Krawaatje met de dameskledingzaak Ils een nieuwe invulling. Zaakvoerster Ilse Snoeys (48) uit Oostmalle toverde het gebouw samen met haar man Peter Van ­Santvoort (55) om tot een stijlvolle winkel. Ils is niet alleen een verwijzing naar de voornaam van de zaakvoerster, maar ook de afkorting van I Love Shopping.

Exact twee jaar geleden opende ze het eerste filiaal van Ils I Love Shopping in het centrum van Westmalle. “De laatste dag dat ‘t Krawaatje open was, hebben we het pand gekocht”, legt Ilse ­Snoeys uit. “Het gebouw is met een grote winkelruimte en bijhorend magazijn heel geschikt, zeker omdat we ook parkeerplaatsen voor de deur hebben.” Ils I Love Shopping is meer dan een dameskledingzaak alleen. “Naast kleding bieden we ook kleine decoratie- en interieurartikelen aan zoals kussens, kaarsen en beeldjes. Mensen gaan niet meer gewoon winkelen, het moet een echte belevenis zijn. Ze moeten kunnen winkelen alsof ze in hun eigen living rondlopen. Elke maand installeren we nieuwe decoratiestukken in de zaak.”

Het voorbije weekend hield Ils een geslaagd en druk openingsweekend in de kersverse zaak. De winkel wil een publiek van klanten van 12 tot 85 jaar aanspreken. “Elke eerste vrijdag van de maand en het bijhorende weekend organiseren we een evenement in de winkel. De klanten krijgen een hapje en een drankje en een cadeau aangeboden. We organiseren ook kleine modeshows”, zegt Ilse ­Snoeys.