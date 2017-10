Meerhout - Er komt in 2018 geen editie van het internationaal bekende punkfestival Groezrock in Meerhout. De organisatie heeft beslist om een sabbatjaar in te lassen. Nieuw is wel een wintereditie in 2018.

Organisator Hans Maes van Groezrock in Meerhout liet zich in de aanloop naar de voorbije 26ste editie in april ontvallen dat een herhaling van de rampeditie in 2016 voor het gerenommeerde punk- en hardcorefestival ...